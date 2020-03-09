Google удалила из магазина Play тестовые пакеты AnTuTu

Недавно Google удалила все приложения платформы тестирования AnTuTu из своего магазина Play. В этот список входят AnTuTu 3D Bench, AnTuTu Benchmark и AITUTU Benchmark (последний бенчмарк предназначен для оценки производительности ИИ). Ресурс GizChina предположил, что это обусловлено санкциями против китайской Cheetah Mobile, которая неоднократно нарушала правила размещения ПО в Play.

Журналисты по косвенным данным высказали предположение, что Cheetah Mobile является владельцем AnTuTu, хотя публично эта информация не обнародована. Менеджер по глобальному маркетингу Antutu Амели Лю (Amelie Liu) связалась с ресурсом, дабы прояснить обстоятельства произошедшего.

Вот полное сообщение компании с пояснениями относительно удаления приложений из Play Store:

«Мы заметили на вашем веб-сайте 8 марта статью об удалении наших приложений Benchmark из магазина Play. Мы ценим ваше внимание к этому вопросу и хотели бы дать некоторые разъяснения. 7 марта команда получила электронное письмо от Google, в котором сообщалось, что Antutu является одним из связанных аккаунтов издателя Cheetah Mobile, и все приложения Antutu были удалены из Play Store. Но на самом деле, мы считаем, что имеет место некоторое недопонимание. Antutu не является связанной учётной записью Cheetah Mobile!!

Antutu была основана в 2011 году, ещё до Cheetah Mobile, и является одним из первых разработчиков в Google Play. Cheetah Mobile инвестировала в нас примерно в 2014 году и с тех пор стала одним из наших акционеров. Тем не менее, мы по-прежнему сохраняем значительную долю акций и независимость компании, а также собственную независимую учётную запись Google Play. Cheetah Mobile не имела никакого отношения к нашей учётной записи Google Play, и AnTuTu не занималась продвижением программного обеспечения Cheetah Mobile.

Мы считаем, что причиной ошибочного решения Google является то, что мы воспользовались юридическими услугами Cheetah Mobile, поэтому в нашей ссылке на политику конфиденциальности использовался адрес cmcm.com. Это то, над чем мы работаем, включая смену поставщика юридических услуг. Надеемся, Google сможет внимательно изучить учётную запись Antutu и, наконец, устранить это недоразумение как можно скорее».

В настоящее же время пользователям, желающим установить соответствующие тестовые приложения для Android, следует загружать установочные файлы APK напрямую с официального сайта.