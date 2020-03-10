Обнаружена новая схема интернет-мошенничества

Исследователи в области кибербезопасности компании Group-IB обнаружили новую схему интернет-мошенничества, из-за которой множество людей уже успели лишиться денег.

Новый тип атаки получил название «Белый кролик». Злоумышленники рассылают жертвам ссылки на различные сайты, где человека просят пройти опрос в обмен на вознаграждение от какого-нибудь известного бренда. Заполнив все данные, человек получает новое письмо, где уже содержится вредоносная ссылка, переходя по которой невнимательный пользователь переводит деньги преступникам.

В Group-IB отметили, что банки не фиксируют эти операции как подозрительные. Отмечается, что среди жертв «Белого кролика» могли оказаться подписчики видеоблогера Юрия Дудя — фрагмент его ролика, посвященный настоящему конкурсу, использовался для привлечения внимания к фейковой ссылке.

«Белый кролик» представляет собой обычную фишинговую атаку, которую усложнили, чтобы наверняка запутать пользователя. Сначала мошенники предлагают просто пройти опрос, часто прикрываются именем известных людей и брендом. Чуть позже человек приходит письмо со ссылкой на фишинговую страницу, где у него просят, например, «тестовый платеж», или уточняют данные банковской карты.

Атака максимально персонализирована, так как злоумышленники собирают информацию об определенном пользователе, включая его место жительства, устройства для выхода в интернет и так далее. Все мошеннические ссылки создаются индивидуально, поэтому прервать их работу непросто.