Официально представлены Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max

Компания решила изменить традициям, поэтому в линейке появилось сразу два смартфона, которые мало чем отличаются друг от друга. Redmi Note 9 Pro и Pro Max похожи по характеристикам, но отличаются в нескольких деталях.

Redmi Note 9 Pro Max получил 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ — это IPS-матрица, поэтому сканер отпечатков пальцев пришлось расположить на боковой грани корпуса. За счет того, что фронтальную камеру (32 Мп) спрятали в небольшом отверстии в дисплее, при такой диагонали удалось сделать рамки маленькими и сделать смартфон компактнее.

Смартфон получил набор из четырех камер:

Основная — 64 Мп

Широкоугольная — 8 Мп

Макро — 5 Мп

Датчик глубины — 2 Мп

Работает Redmi Note 9 Pro Max на процессоре Snapdragon 720G — будут модели до 128 ГБ постоянной (UFS 2.1) и до 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X). Не забыли добавить слот для microSD-карт, ИК-датчик для управления бытовой техники и 3,5-мм разъем для проводных наушников.

Отдельное внимание уделили аккумулятору — объем 5020 мАч, поддерживает быструю зарядку 33 Вт (такой блок питания идет в комплекте). Обещают автономность на уровне 26 часов просмотра видео или 11 часов беспрерывной игры в PUBG.

Redmi Note 9 Pro внешне полностью копирует «макс»-модель, но по некоторым параметрам отстает — у него стоит другой сенсор основной камеры с разрешением 48 Мп, быстрая зарядка на 18 Вт и «фронталка» на 16 Мп. В остальном это полностью идентичные смартфоны.

Xiaomi представила смартфоны пока только для Индии, самый доступный Redmi Note 9 Pro с 4/64 ГБ памяти стоит около 175 долларов. Версия «макс» 6/64 ГБ обойдется в 230-250 долларов.