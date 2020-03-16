Microsoft интегрировала в Windows 10 полноэкранную рекламу. Она появляется поверх всех остальных запущенных программ и открытых папок и становится частью системы автоматически, без разрешения пользователя.

По информации ресурса Windows Latest, система получает новую «функцию» вместе с одними из последних обновлений плановых обновлений, выпущенных в феврале и марте 2020 г. Как известно, в Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление через настройки – только при помощи сторонних программ.

На момент публикации материала не было установлено, каков алгоритм появления полноэкранного баннера и какие именно действия пользователя вызывают его появление.