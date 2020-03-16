Microsoft интегрировала в Windows 10 полноэкранную рекламу. Она появляется поверх всех остальных запущенных программ и открытых папок и становится частью системы автоматически, без разрешения пользователя.
По информации ресурса Windows Latest, система получает новую «функцию» вместе с одними из последних обновлений плановых обновлений, выпущенных в феврале и марте 2020 г. Как известно, в Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление через настройки – только при помощи сторонних программ.
На момент публикации материала не было установлено, каков алгоритм появления полноэкранного баннера и какие именно действия пользователя вызывают его появление.
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Комментарии
Вообще охренели.
При Гейтсе такого не было.
Единственный вопрос насколько достоверна информация с Windows Latest.
Это называется алчностью. Если бы Windows была бы бесплатной -- тогда да, реклама, считаю, вполне допустима. А так -- алчность. Бабла им мало.