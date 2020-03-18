Xiaomi сворачивает разработку мобильных процессоров Surge

Китайская компания Xiaomi, по информации осведомлённых сетевых источников, намерена свернуть разработку собственных процессоров Surge для смартфонов.

Напомним, что Xiaomi анонсировала свой первый чип для сотовых аппаратов ещё в начале 2017 года. Им стало решение Surge S1 (Pinecone), объединившее восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Mali-T860.

Предполагалось, что в 2018-м дебютирует более производительный процессор Surge S2. Но разработка этого изделия забуксовала: Xiaomi столкнулась с рядом сложностей. И вот теперь стало известно, что на проекте может быть поставлен крест. Вместо создания процессоров приложений для смартфонов Xiaomi якобы сосредоточит усилия на разработке не столь сложных компонентов, в частности, контроллеров Bluetooth и радиочастотных модулей.

Таким образом, Xiaomi рассчитывает обеспечить оптимальный баланс между созданием конкурентоспособных продуктов и финансовыми затратами на исследования и разработки.

Иными словами, Xiaomi продолжит применять в своих смартфонах прежде всего чипы Qualcomm и MediaTek. Официальные комментарии по поводу обнародованной информации компания пока не даёт.