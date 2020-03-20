В МТС с 20 по 23 марта будет действовать скидка на ряд смартфонов Samsung

В сети салонов и интернет-магазине МТС с 20 по 23 марта ряд смартфонов Samsung будет доступен по сниженной цене. Скидка активируется по промокоду «Телеграм» и позволит сэкономить до 150 белор. рублей.

Для получения скидки по промокоду необходимо предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС работнику салона связи или сотруднику интернет-магазина при оформлении заказа. Наибольшая скидка в размере 150 белор. рублей распространяется на упрощенные версии флагманов Samsung Galaxy S10 Lite и Samsung Galaxy Note10 Lite.

Полный список смартфонов, принимающих участие в акции, смотрите по ссылке.