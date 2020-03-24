Xiaomi представила флагманский смартфон K30 Pro

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал флагманский смартфон K30 Pro, который будет предлагаться по ориентировочной цене от 425 долларов США.

«Сердце» аппарата — процессор Snapdragon 865. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт или 8 Гбайт.

Новинка наделена дисплеем AMOLED размером 6,67 дюйма по диагонали. Применена панель формата FHD+, для которой заявлена поддержка HDR10+. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного блока на основе 20-мегапиксельного сенсора. Основная камера имеет четырёхкомпонентную конфигурацию: задействованы датчики с 64 млн (Sony IMX686), 13 млн, 5 млн и 2 млн пикселей. Говорится о возможности записи видеоматериалов в формате 8K.

Смартфон располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Поддерживается работа в мобильных сетях пятого поколения (5G), а контроллер NFC обеспечивает возможность осуществления платежей бесконтактным способом.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки через симметричный порт USB Type-C. Предусмотрен 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

Аппарат защищён от влаги по стандарту IP53. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт и 256 Гбайт.