Samsung представила смартфон Galaxy A31

Компания Samsung представила пополнение своей линейки бюджетных смартфонов — Samsung Galaxy A31.

Устройство получило восьмиядерный процессор, судя по всему, Helio P65 и несколько модификаций памяти: 4/64 ГБ или 6 /128 ГБ. Здесь установлен 6,4-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт.

Samsung следует моде и оснастило Galaxy A31 квадрокамерой. Разрешение основного модуля составляет 48 Мп, его дополняют широкоугольник на 8 Мп, а также 5-мегапиксельные макрокамера и датчик глубины. Спереди в капелвидном вырезе расположена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Из дополнительных особенностей можно выделить NFC для бесконтактных платежей, подэкранный сканер отпечатков пальцев и 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Пока компания не уточнила цену нового смартфона.