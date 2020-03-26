Без сервисов Google: Huawei представила новые смартфоны серии P40

Компания компания Huawei провела онлайн-трансляцию, где представила свои смартфоны серии P40. Все смартфоны не поддерживают сервисы Google.

P40 оснащен процессором Kirin 990 5G, емкость аккумулятора — 3200 мАч. Экран здесь 6,1 дюйма с OLED-матрицей и разрешением Full HD+. В смартфоне предусмотрена технология защиты от воды и пыли (по стандарту IP53).

В P40 Pro также установлен процессор Kirin 990 5G, аккумулятор — на 4200 мАч, а степень защиты от воды и пыли — IP68. Huawei P40 выпускается в конфигурации 8/128 Гбайт, а P40 Pro — 8/256 Гбайт. Вероятно, речь идёт об LPDDR5 и UFS 3.0, но производитель не конкретизирует. В обоих смартфонах присутствует поддержка фирменных карт nanoSD.

В P40 основной 50-Мп модуль дополняется 16-Мп широкоугольным модулем и 8-Мп телефотомодулем с 3-кратным оптическим зумом. А смартфон P40 Pro получил 40-мегапиксельную широкоугольную «кинематографическую» камеру, 12-Мп модуль с 5-кратным оптическим зумом, а также датчик ToF.