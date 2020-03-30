Вышла новая версия браузера Opera для Android

Сегодня Opera объявила о целом ряде улучшений в своем флагманском браузере Opera для Android, которые наряду с популярными существующими функциями, такими, например, как встроенный блокировщик рекламы, обеспечат пользователям быстрый браузинг даже в загруженных сетях.

В Opera для Android есть полезная функция экономии трафика. В настоящее время сети испытывают огромную нагрузку, и у некоторых пользователей снизилась скорость соединения из-за возросшего объема трафика.

В Opera пользователи могут ограничить использование пропускной способности сети, активировав режим экономии трафика в настройках браузера. Это позволяет быстрее загружать страницы, потребляя при этом меньше данных. Чтобы пользователи могли мониторить экономию данных, Opera переместила иконку функции в левую часть адресной строки, где каждый может видеть сколько данных было сэкономлено и при необходимости отключить функцию. Эта иконка появляется, как только режим экономии включен в настройках.

Для увеличения скорости браузинга в загруженных сетях Opera рекомендует активировать функцию блокировки рекламы, ускоряющую загрузку страниц. При этом пользователь может деактивировать данную функцию для отдельных сайтов, тем самым поддерживая создателей контента.

В новой версии своего Android-браузера Opera представляет улучшенную функцию сохраненных страниц, которая теперь позволяет сохранять любой веб-сайт для чтения в оффлайне. Таким образом, раздел с сохраненными страницами может стать коллекцией статей и сайтов, которые будут доступны даже без подключения к интернету.

Android-пользователи также теперь имеют возможность кастомизировать место хранения сохраненных страниц. Это значит, что если закончился объем внутренней памяти, то страницу всегда можно сохранить на внешнюю карту и после этого легко и просто перемещать сохраненный контент между устройствами при необходимости.

Довольно давно Opera впервые представила концепт экспресс-панели, обеспечив каждому пользователю более быстрый доступ к своим любимым страницам. Изучая сценарии поведения пользователей, разработчики Opera заметили, что они по-прежнему редко используют адресную строку на стартовой странице и часто в ней вводят больше символов, чем необходимо, для перехода на наиболее посещаемые сайты. В новой версии своего Android-браузера Opera внедрила автозаполнение для экспресс-панели. Это значит, что как только пользователь начнет печатать слово, совпадающее с URL или названием элемента экспресс-панели, оно будет сразу автозаполнено прямо в адресной строке. После этого достаточно будет всего одного клика для перехода без необходимости выбирать варианты из предложенного списка.

Обновления в новой версии Opera для Android также затронули встроенный в браузер крипто-кошелек, dApp-портал и возможности Web 3-браузинга. С декабря 2018 года Opera остается единственным веб-браузером, по-настоящему готовым к блокчейну.

Впервые представив данную функцию пользователям в Скандинавии и затем в США, Opera теперь позволяет легко пополнять крипто-кошелек по всему миру.

Также Opera стала поддерживать IPFS, децентрализованное “безоблачное хранилище” и крипто-доменные адреса, благодаря партнерству с Unstoppable Domains, которое позволяет давать простые имена адресам крипто-кошельков.