В МТС прошла акция «Час Земли»

Акция «Час Земли c МТС» прошла 28 марта в салонах связи мобильного оператора во всех областных городах. Участниками стали 600 человек, которые пришли в офисы МТС.

В этот день всем клиентам предлагали присоединиться к международной инициативе и с 20:30 до 21:30 выключить свет в знак бережного отношения к природе. А чтобы следовать правилам энергосбережения каждый день, в подарок абонент получал экогаджет: светодиодный светильник.

Основное преимущество светодиодных ламп ― экономное энергопотребление: до 10 раз меньше, чем в обычных лампах накаливания. А срок службы их может достигать 8 лет. Кроме того, в конструкции таких приборов нет вредных для здоровья веществ.

«Компания МТС внимательно относится к вопросам разумного потребления, именно поэтому мы традиционно присоединяемся к международной акции «Час Земли». Поддерживая эту экологическую инициативу, мы хотим еще раз напомнить, что каждый из нас может изменить свои ежедневные привычки, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду», ― подчеркнул руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш.

«Час Земли» ― самая массовая экологическая инициатива на планете, цель которой привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. Акция призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Впервые она была организована Всемирным фондом дикой природы в Австралии в 2007 году.