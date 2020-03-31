Группа компаний "БелХард" запустила в тестовом режиме проект по социальной поддержке сотрудников — ​freemarket.by

Пилотный проект, в котором Группа компаний "БелХард" обеспечивает своим сотрудникам, работающим удаленно, регулярную доставку на дом социальных корзин с товарами первой необходимости, проводится совместно с сетью магазинов "Соседи", а реализовать задуманное стало возможным благодаря финтех стартапу "DepAcc", позволяющему бизнесу привлекать средства от своих клиентов и сотрудников, предоставляя за это дополнительные бонусы в виде товаров и услуг.

На сайте ​freemarket.by работодателям предлагается составить корзину таким образом, чтобы удовлетворять базовые потребности сотрудников и их семей. На сегодня доступные продуктовые корзины комплектуются розничной сетью, а доставку сотрудникам осуществляет партнерская транспортная служба. Затраты на доставку по Минску входят в стоимость корзины.



Сервис может быть полезен сотрудниками HR-служб и главам профсоюзных ячеек в качестве программы лояльности нового поколения. Уже сегодня каждый работодатель может подключиться к сервису, определить количество и частоту доставок, объем компенсации от компании, выбрать корзины самостоятельно или предложить этот выбор сотрудникам. Оставить заявку можно на сайте ​freemarket.by.