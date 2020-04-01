Смартфон Xiaomi Mi Mix3 5G стал дешевле в МТС

С 31 марта в сети салонов и интернет-магазине МТС смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G с объемом памяти 128 Гб можно приобрести со скидкой 20%. При покупке в рамках акции «Самым любимым» его стоимость составит 1119 рублей.

Чтобы воспользоваться спецпредложением и получить скидку 20% необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи на тарифных планах, участвующих в акции «Самым любимым»: «Безлимитище», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище+», «ULTRA», «Абсолют», «Супер max+», «Умный бизнес 4», «Корпоративный Супер max», «Супер max 50», «Супер 25», а также сообщить промокод «Супер» сотруднику салона связи МТС или ввести промокод в поле комментария на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Xiaomi Mi Mix 3 5G полностью безрамочный. На первый взгляд у смартфона нет селфи-камеры, но она скрывается за выдвижной панелью. Чтобы сделать селфи, достаточно с небольшим усилием подвинуть заднюю панель вверх. Все остальное время пользователям доступно 100% полезной площади яркого 6,39-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2340×1080 пикселей.

Цена на Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/128 Гб со скидкой составит 1119 рублей. Возможна покупка в рассрочку на 1 год с ежемесячным платежом 102,72 рубля, а на 2 года - 48,65 рубля.