В МТС снижены цены на смартфоны Huawei

В салонах связи и интернет магазине МТС подешевели 6 моделей смартфонов Huawei. Цены на смартфоны Huawei Y5 2019, Y6 2019 и Y7 2019 уменьшились от 50 до 80 рублей. Новая цена Huawei Y5 2019 при покупке за полную стоимость составит 199 рублей, Y6 2019 — 249 рублей, и Y7 2019 — 299 рублей. Акционное предложение на эти три модели действует только при покупке единовременным платежом.

Младшую модель P-серии – P30 lite 4/128 Гб – уже сегодня можно приобрести по выгодной цене 599 рублей, цена на него снижена на 50 руб.

А самые выгодные цены на Huawei P30 lite доступны по акциям «Выгодный трейд-ин» и «Лёгкий трейд-ин», стоимость Huawei P30 lite составит 499 рублей при сдаче вашего старого устройства в зачет.