Mozilla выпустила Firefox 75

В браузере Firefox 75 под Windows появилась новая функция слежки за пользователями и отправки данных напрямую в Mozilla. Нововведение получило название Default Browser Agent и было внедрено без предварительного согласования с пользователями.

При помощи Default Browser Agent обновленный Firefox 75, релиз которого состоялся 7 апреля 2020 г., ежедневно оповещает Mozilla о том, какой браузер в системе используется по умолчанию. Делает это он даже в том случае, если пользователь неделями не запускает его, отдавая предпочтение другим обозревателям – Chrome, Opera, Edge и т. д.

Firefox 75 получил и ряд других изменений, среди которых – переработанная адресная строка. Теперь одиночным кликом по ней левой кнопкой мыши можно запустить всплывающее окно, при помощи которого можно выбрать активную поисковую систему и перейти на одну из наиболее часто посещаемых страниц.

Если один из таких сайтов уже открыт в другой вкладке, он будет помечен специальным значком, по клику на который браузер запустит открытую вкладку вместо того, чтобы загрузить сайт еще раз в текущем окне.

Для повышения уровня безопасности Mozilla встроила в Firefox функцию сохранения в локальном кеше всех доверенных сертификатов Web PKI, известных Mozilla. За счет этого была улучшена совместимость с некорректно настроенными web-серверами.

Браузер научился не загружать изображения, находящиеся в данный момент вне видимой области страницы. Они будут загружены лишь тогда, когда пользователь прокрутит страницу до места их расположения. По мнению разработчиков, это нововведение позволит сократить потребление браузером оперативной памяти, снизить трафик и повысить скорость открытия страниц при медленном интернет-соединении.