Количество фишинговых атак на пользователей онлайн-магазинов увеличилось в два раза 

Эксперты «Лаборатории Касперского» обратили внимание на то, что в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко выросло количество фишинговых атак на тех, кто пользуется ресурсами для онлайн-шопинга. Доля попыток перехода пользователей на фейковые страницы интернет-магазинов по миру выросла в два раза — с 9% до 18%.

«Люди сейчас куда больше времени проводят дома, и это привело к росту спроса на различные онлайн-сервисы, особенно для шопинга и развлечения. И, конечно, злоумышленники не могли остаться в стороне. Они активно создают фишинговые сайты, копирующие известные площадки для онлайн-покупок, чтобы получить доступ к данным пользователей или их деньгам. Поэтому мы рекомендуем внимательно проверять сайт, прежде чем воспользоваться его услугами», — говорит Татьяна Сидорина, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Из-за пандемии стали появляться и мошеннические ресурсы, предлагающие пользователям фейковые тесты на определение коронавируса и лекарства от него, маски по завышенным ценам и так далее. Только с начала года «Лаборатория Касперского» нашла более 4,6 тысяч подозрительных ресурсов, использующих тему коронавируса в своих целях.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует соблюдать несколько основных правил: