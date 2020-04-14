В МТС - скидки сразу на несколько смартфонов и гаджетов

В салонах связи и интернет-магазине МТС снизились цены на модель HONOR 8S в рамках акции «Гаджеты 2020». Приобрести HONOR 8S выгоднее можно как за полную стоимость, так и в рассрочку. Акционная цена действует с 11 по 19 апреля.

HONOR 8S – смартфон начального уровня, способный удовлетворить потребности пользователя в быстром интернете и одновременной работе с несколькими приложениями. Смотреть любимые видео, кино и сериалы в хорошем качестве позволит 5.71" экран с разрешением 1520x720 пикселей. Качественные снимки помогут сделать основная камера на 13 Мп и фронтальная камера на 5 Мп. Аппарат поддерживает стандарт связи четвертого поколения LTE.

Стоимость смартфона HONOR 8S снизилась до 229 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 20.81 рубля, на два года – до 11.26 рубля.

При этом, покупатель смартфона получит бонус – интернет-трафик объемом 5GB на 180 дней.

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Новые смартфоны Huawei P40 lite и Huawei P40 lite E включены в список устройств, доступных по акции «Выгодный трейд-ин». Это значит, что при сдаче старого смартфона или планшета в МТС их можно приобрести с дополнительной скидкой.

При сдаче старого устройства по акции «Выгодный трейд-ин», Huawei P40 lite станет дешевле на 150 рублей, а экономия при покупке Huawei P40 lite E составит 100 рублей. И это – не считая возвращенных денег за сдаваемое оборудование.

Модель Huawei P40 lite оснащена 6.4" безрамочным экраном с разрешением 2310х1080 точек. Смартфон порадует любителей качественных фото мощной камерой с четырьмя объективами на 48+8+2+2 Мп. Дополнительные модули предназначены для панорамных снимков, макросъемки и создания эффекта размытия фона. Аккумулятор Huawei P40 lite емкостью 4200 мАч способен заряжаться на 70% всего за полчаса.

В рамках программы «Выгодный трейд-ин» Huawei P40 lite продается по цене 609 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 55.36 рубля, а на два года – 26.47 рубля.

Смартфон Huawei P40 lite E имеет схожий безрамочный экран диагональю 6.39". Его основная тройная камера на 48+8+2 Мп работает при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта. Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает более суток автономной работы. 64 Гб внутренней памяти можно расширить с помощью карты microSD. 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу смартфона даже при запуске нескольких приложений одновременно.

При сдаче старого гаджета в рамках акции стоимость Huawei P40 lite E снижена до 449 рублей. При оформлении в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 40.81 рубля, а на два года – 19.52 рубля.

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С 13 по 26 апреля включительно в МТС действует сниженная цена на смартфон Huawei Nova 5T.

Huawei Nova 5T порадует своего владельца современным дизайном, большим безрамочным экраном, пятью мощными камерами, хорошей производительностью и емким аккумулятором.

Смартфон оснащен экраном с диагональю 6.26" и разрешением 2340x1080 пикселей. Задняя панель получила специальное многослойное покрытие, которое создает эффект градиента и красиво переливается на свету яркими красками.

За создание эффектных фото в нем отвечают основная квадрокамера на 48+16+2+2 Мп и селфи-камера на 32 Мп. Один из лучших восьмиядерных процессоров от Huawei и 6 Гб оперативной памяти дают возможность с комфортом наслаждаться самыми ресурсоемкими играми и приложениями. Внутренний накопитель на 128 Гб позволит хранить огромное количество данных. А аккумулятор емкостью 3750 мАч способен обеспечивать более суток автономной работы.

Huawei Nova 5T отличается удобным расположением сканера отпечатков пальцев: он встроен непосредственно в кнопку блокировки смартфона. Также аппарат оснащен модулем NFC, который позволяет производить бесконтактную оплату.

До 27 апреля при покупке смартфона Huawei Nova 5T можно сэкономить до 100 рублей. С учетом скидки его стоимость составит 899 рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год снижен до 81.72 рубля, а на два года – до 39.08 рубля.

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В сети салонов связи и интернет-магазине МТС с 13 апреля по 4 мая при покупке любых смарт-часов Huawei Watch GT 2 действует скидка 100 рублей.

Смарт-часы Huawei Watch GT 2 сочетают в себе дизайн классических наручных часов и современные цифровые технологии. Huawei Watch GT 2 оснащены безрамочным экраном из высококачественного 3D-стекла. Экран гаджета надежно защищен и не пропускает влагу (возможность погружаться в воду на глубину до 50 метров). Версия Huawei Watch GT 2 в корпусе 42 мм способна работать до 7 дней на одном заряде, 46-миллиметровая выдерживает до 14 дней автономной работы.

Смарт-часы Huawei Watch GT 2 поддерживают множество функций и умеют: отслеживать физическую активность, давать рекомендации по улучшению эффективности тренировок, осуществлять вызовы через Bluetooth, получать уведомления о новых сообщениях.

Huawei Watch GT 2 42 мм в черном и бежевом цветах можно будет приобрести за 429 рублей, а в золотом – за 489 рублей. Huawei Watch GT 2 46 мм в любой расцветке будут доступны за 449 рублей.