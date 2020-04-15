Представлена линейка доступных флагманов Honor 30

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, представил в Китае три новых флагманских смартфона - Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Они обладают топовыми характеристиками, но при этом стоят относительно недорого.

В Honor 30 будет стоять процессор Kirin 985, а в двух других моделях - более производительный чип Kirin 990. Во всех аппаратах используются OLED-экраны с диагональю 6.53", с разрешением Full HD+ и встроенным сканером отпечатка пальца, но у Honor 30 он полностью плоский, а у старших моделей изогнутый с левого и правого краев. Корпус металлический со стеклянным покрытием и градиентной расцветкой. Все модели поддерживают связь в сетях пятого поколения, благодаря встроенному 5G-модему.

Также смартфоны отличаются набором камер. У Honor 30 их целых четыре: основная 40 Мп, широкоугольная 8 Мп, телефото 8 Мп, макро 2 Мп. Honor 30 Pro получил набор из трех камер: основная 40 Мп, широкоугольная 16 Мп и телефото на 5 Мп с 5-кратным оптическим зумом. В Honor 30 Pro+ тоже используется тройная камера, но с более мощными сенсорами: основной 50 Мп, широкоугольный 16 Мп и телефото 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

В качестве операционной системы используется Android 10 с оболочкой Magic UI и сервисами Huawei, которые частично заменяют собой приложения Google.

Цены в Китае: Honor 30 - от $420, Honor 30 Pro - от $560, Honor 30 Pro+ - от $700.

Время появления и цены новинок в Беларуси пока неизвестны.