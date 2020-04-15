Названы бренды, которыми чаще всего прикрываются мошенники

Исследователи компании Check Point составили список брендов, которыми чаще всего прикрываются мошенники с целью фишинга - хищения данных путем создания фальшивых сайтов и поддельных писем, якобы рассылаемых от лица организации. Больше всего этот вид мошенничества угрожает пользователям Apple.

В первом квартале текущего года 10% попыток фишинга были направлены на кражу аккаунта Apple ID. На посетителей популярного онлайн-кинотеатра Netflix приходится 9% подобных атак, на пользователей Yahoo и WhatsApp — по 6%. В первую десятку также вошли PayPal, Chase (по 5%), Facebook, Microsoft, eBay (по 3%) и Amazon (1%).

Как правило, большинство фишинговых атак связано с рассылкой писем, содержащих ссылку на вредоносный сайт. Этот сайт обычно содержит форму для кражи учетных данных пользователей, платежных реквизитов и другой личной информации.