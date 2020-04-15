У Google будет собственный процессор

Google собирается выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах. Об этом изданию Axios сообщил инсточник в компании.
Новый процессор под названием Whitechapel будет разрабатываться совместно с Samsung и будет основан на 5-нанометровом техпроцессе. Он должен будет использоваться в смартфонах Pixel и ноутбуках Chromebook. При этом интернет-гигант постепенно откажется от чипов компании Qualcomm.
По слухам, процессор будет выпущен уже в следующем году.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы