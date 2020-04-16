Специальные цены и скидки до 50% от HONOR

HONOR продолжает радовать своих поклонников приятными подарками и акциями. Совсем недавно бренд объявил о подарках, которые ожидают покупателей смартфонов HONOR 20 и 20 PRO, HONOR 9X, HONOR 10i, HONOR 8A и 8A PRO – беспроводных наушниках в случае покупки старших моделей и подарочного набора для остальных телефонов. Сегодня HONOR сообщил о новом заманчивом предложении для покупателей – скидках на две самые популярные модели смартфонов, а также на носимые устройства (фитнес-браслеты, умные часы и спортивные наушники). Собрали для вас все предложения HONOR для максимальной выгоды.

Специальные цены на смартфоны

Флагманский HONOR 20 с 48-мегапиксельной камерой на базе модуля Sony IMX586, интеллектуальным процессором Kirin 980 и корпусом, выполненным из многослойного оптического покрытия с эффектом «динамической голографии», с 17 по 30 апреля будет доступен во всех магазинах официальных партнеров по цене 899 рублей. Приобрести смартфон по суперцене можно в том числе в рассрочку без переплат. Всех покупателей также ждёт подарок – Bluetooth-стереонаушники.

Такой же подарок предусмотрен и при покупке молодежного HONOR 9X. Оснащенный тройной основной камерой с разрешением 48 МП и самым крупным в истории бренда безрамочным FullView экраном с диагональю 6,59 дюйма, смартфон HONOR 9X порадует обладателя 128 Гб накопителем, динамическим X-дизайном задней панели и демократичной ценой – 639 рублей (в рассрочку по той же цене). Купить смартфон на выгодных условиях с подарком можно с 17 по 30 апреля.

Не останутся без подарка и другие модели бренда. Оснащенный мощным процессором Kirin 710 смартфон HONOR 10i, который вплоть до конца месяца можно купить по специальной цене 519 рублей, а также HONOR 8A и HONOR 8A Pro с безрамочным экраном 6.09” и 13 МП камерой с апертурой f/1.8, получат в подарок Premium Gift Bundle. Это подарочная коробка, в которой покупателя ждут приятные фирменные сувениры – яркий металлический термос, оригинальный кабель micro-USB и эко-сумка. HONOR 8A и HONOR 8A Pro тоже будут продаваться по акционным ценам: одним платежом 299 и 329 рублей соответственно или в рассрочку – 309 рублей за HONOR 8A и 339 рублей за HONOR 8A Pro.

Но и это не всё! Предусмотрено антикризисное предложение на смартфон HONOR 8S. До конца месяца его можно купить за 229 рублей одним платежом или в рассрочку на 6 месяцев у партнеров: А1, МТС, Life, 5 Элемент, Электросила, На Связи, АЛЛО, Связной, 21 век. У операторов А1 и МТС можно оформить рассрочку на больший срок – на год за 229 рублей или на 24 месяца чуть дороже – за 259 рублей. А в Life – на 19 месяцев за 259 рублей.

Супер-скидки на носимые устройства

Весна, как известно, период активной подготовки телесных форм к летнему купальному сезону. В этом нелегком деле хорошей подмогой станут умные часы, спортивные наушники и фитнес-трекеры. Все эти устройства можно приобрести по акции «Сбрасываем лишнее на второе устройство». Суть проста: покупаешь смартфон HONOR 9X или наушники HONOR Sport Pro (AM66) в А1, МТС, 5 Элемент, Электросила, На Связи, Связной или 21век – получаешь 50% скидку на фитнес-браслет HONOR Band 5. Та же механика и с фитнес-трекером HONOR Band 5i, но купить их можно только в МТС или 5 Элементе.

Покупателей смартфонов HONOR 20 и HONOR 20 PRO, а также наушников HONOR Sport PRO ожидает снижение стоимости умных часов HONOR MagicWatch 2 на 100 рублей. Приятно, что акция суммируется с другими предложениями. Так, к примеру, покупая HONOR 20 по акционной цене за 899 рублей, получаешь не только наушники в подарок, но и HONOR Magic Watch 2 46 мм за 389 рублей вместо 489. Или так: покупаешь HONOR 9X за 639 рублей, получаешь наушники бесплатно, а фитнес-трекер HONOR Band 5 – всего за 49 рублей 50 копеек.

Напомним, что умные часы HONOR MagicWatch 2 и фитнес-трекеры HONOR Band 5 и Band 5i умеют то, чего не умеют делать большинство устройств-конкурентов – измерять уровень сатурации кислорода в крови. То есть это самые доступные устройства для получения предварительной информации о том, хватает ли кислорода вашим легким или нет. Весьма полезная функция в условиях пандемии!

Где купить

В салонах и интернет-магазинах А1, МТС, 5 Элемент, Электросила, На Связи, АЛЛО, Связной и 21 век можно купить HONOR 20 PRO, а также смартфоны по акционной цене HONOR 9X, HONOR 20 – все с Bluetooth-наушниками в подарок. Также здесь доступны смартфоны HONOR 8A (только в А1 и МТС), HONOR 8A Pro (в остальных магазинах) и HONOR 10i по сниженной цене – с подарочным набором «Рremium». Кроме того, во всех этих магазинах можно найти HONOR 8S по суперцене.

В салонах и интернет-магазине Life можно приобрести HONOR 8A и HONOR 8A PRO и вместе с ними получить набор «Рremium» в подарок. Здесь же есть HONOR 9X по выгодной цене вместе с подарком – Bluetooth-стереонаушники. HONOR 8S во всех салонах и интернет-магазине будет доступен по акционной цене.

Количество подарков и смартфонов по акционной цене ограничено наличием в магазинах и салонах партнеров. Пожалуйста, перед покупкой уточняйте наличие в точках продаж.