Злоумышленники эксплуатируют названия сервисов для онлайн-конференций

«Лаборатория Касперского» обнаружила около 1300 файлов с нежелательными приложениями и даже вредоносным кодом, в которых использовались названия популярных сервисов для онлайн-конференций. Злоумышленники эксплуатировали названия Zoom, Webex, Slack и других сервисов.

На фоне растущего спроса бизнеса на такие сервисы злоумышленники эксплуатируют их популярность для совершения атак на корпоративных пользователей. Таким образом распространялось 200 видов угроз, в основном рекламные приложения DealPly и DownloadSponsor. Оба семейства являются установщиками, которые показывают рекламу или загружают рекламные модули.

При этом опасность рекламного софта, который мимикрирует под названия сервисов, не стоит недооценивать. В результате атак таких программ конфиденциальная информация человека без его согласия может оказаться на серверах третьих лиц. Причём объём данных, которые собирают такие программы, действительно разнообразен: предпочтения пользователей, история поиска, геолокация и многое другое.

Кроме рекламного софта были также найдены угрозы, которые прячутся под видом файлов с расширением .lnk – ярлыков к приложениям. Подавляющее большинство этих файлов на деле оказались эксплойтами, то есть зловредами, которые используют уязвимости в различных программах.