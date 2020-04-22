Мошенники угрожают заразить COVID-19 из-за просмотра интимного контента

Компания ESET обнаружила новые опасные виды кибермошенничества на фоне пандеми. Преступники шантажируют пользователей и различными способами вымогают деньги.

Так, преступники усовершенствовали sextortion — популярный вид шантажа с использованием записи интимных видео с веб-камеры и экрана, которые доказывают увлечение жертвы порноконтентом. Если ранее злоумышленники угрожали разослать запись по всем контактам, то сейчас они также обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп.

Как правило, жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника. Однако, следует помнить, что это не дает никаких гарантий. Скорее всего, вымогатель не остановится и будет требовать все большие суммы.