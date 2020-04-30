Получить сертификат электронной цифровой подписи теперь можно удаленно

Индивидуальные предприниматели и физлица могут получить сертификат открытого ключа (СОК), который используется при выработке электронной цифровой подписи, не выходя из дома. Сделать это позволяет новый онлайн-сервис на едином портале электронных услуг, сообщила пресс-секретарь Национального центра электронных услуг Татьяна Ускова, пишет БЕЛТА.

Пользователю следует войти в личный кабинет на portal.gov.by, выбрать электронную услугу 6.0.00 "Дистанционное издание сертификата индивидуального предпринимателя (физического лица) с использованием действующего сертификата" и сформировать запрос, указав срок действия нового сертификата. Физлица могут издать СОК на 1-3 года, ИП - на 1 или 2 года.

Онлайн-сервис предусматривает дистанционную оплату (через Assist или ЕРИП). При наличии оплаты издается СОК, который будет находиться в облачном хранилище сертификатов. Ссылка для входа в него, а также логин, пароль и необходимые инструкции придут пользователю в личный кабинет, на электронную почту и телефон.

С помощью сертификата открытого ключа можно выработать электронную цифровую подпись. С ее помощью можно подписать электронный документ, подать налоговую декларацию или отчет в ФСЗН, получить электронную услугу или административную процедуру на portal.gov.by и многое другое.

Сегодня в Беларуси более 740 тыс. владельцев ключей электронной цифровой подписи и их количество с каждым днем растет.