AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны апреля

Разработчики популярного теста производительности AnTuTu опубликовали очередной рейтинг самых мощных недорогих смартфонов.

На первом месте данного списка оказался смартфон, работающий на базе процессора от MediaTek — Oppo Reno3 5G базируется на MediaTek Dimensity 1000L и умудряется при этом набирать 405 159 баллов. На втором месте расположился смартфон Honor 30S на базе фирменного процессора Kirin 820. Третье же место досталось Vivo с ее Vivo S6 5G на базе Exynos 980.

В первую тройку не попали ни один смартфон, который был бы собран на базе процессоров Qualcomm.