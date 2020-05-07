В Беларуси количество скамерских атак на пользователей выросло в десять раз

По данным «Лаборатории Касперского», в интернете выросло количество скама — онлайн-мошенничества. Так, в первом квартале 2020 года число скам-ресурсов выросло вдвое (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года): эксперты компании нашли почти 10 тысяч таких страниц.

При этом количество попыток перехода пользователей на подобные сайты выросло примерно в десять раз — почти до 15 миллионов. Подобная схема онлайн-мошенничества нацелена прежде всего на русскоговорящий сегмент интернета, то есть на пользователей в странах СНГ, в том числе в Беларуси.

Скам представляет собой мошеннические рассылки и объявления, в которых пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в голосовании. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить «комиссию» или «закрепительный платёж». Обычно это небольшая сумма, эквивалентная порядка 3 долларам США (чаще всего в рублях). Но никаких выплат пользователь не увидит, а «комиссия» достаётся злоумышленникам. В дополнение человек рискует сохранностью своей платёжной информации, если вводил данные карты.