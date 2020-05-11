В ноутбуках на чипах Intel появится слежка за ворами

Компания Intel объединилась с американским производителем отслеживающих устройств Tile для создания технологии, позволяющей видеть местонахождение потерянного или украденного гаджета. Первыми устройствами, в которых она будет реализована, станут современные ноутбуки с процессорами Intel.

Как пишет Engadget, идея Intel заключается вовсе не в том, чтобы встроить в корпусы ноутбуков дискретные метки или отдельные чипы для геолокации. По задумке чипмейкера, технология станет частью ее микросхем, но пока неизвестно, о чем конкретно идет речь – о наборах системной логики (чипсетах), непосредственно о центральных процессорах или о принципиально новых чипах, которые разработает Intel.

По заявлению представителей Tile, новая технология отслеживания не потребует интеграции в ноутбук дополнительного источника энергии для питания встроенного в продукцию Intel геолокатора. Вместо этого она будет работать непосредственно от аккумулятора самого лэптопа.