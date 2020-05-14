Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update

Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца. Параллельно с подготовкой к выпуску крупного апдейта Microsoft обновила документацию, сделав акцент на требованиях к процессорам ПК для установки новой версии программной платформы.

Главное нововведение касается поддержки линейки процессоров AMD Ryzen 4000. Что касается процессоров Intel, то сообщается о поддержке чипов десятого поколения (Intel Core i3/i5/i7/i9-10xxx), Intel Xeon E-22xx, Intel Atom (J4xxx/J5xxx и N4xxx/N5xxx), а также Celeron и Pentium.

Ещё в обновлённом списке Microsoft появились однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 850 и Snapdragon 8cx. При этом можно обратить внимание на отсутствие более новых чипов Snapdragon 7c и Snapdragon 8c. Вероятнее всего, новые чипы не были включены в список поддерживаемых по ошибке, и Microsoft исправит это позднее.

Стоит отметить, что на странице «Требования к процессору Windows» разработчики указывают, какие версии программной платформы прошли оптимизацию для работы с новыми процессорами. Очевидно, что на рынке уже есть компьютеры с процессорами Ryzen 4000 и Snapdragon 7c, работающие под управлением Windows 10 (1909). Фактически, единственным требованием к процессору для установки Windows 10 является возможность работы на частоте не менее 1 ГГц, а также поддержка SSE2, NX и PAE.

Напомним, широкому кругу пользователей Windows 10 May 2020 Update станет доступна 28 мая, а разработчики уже могут скачать обновление через MSDN.