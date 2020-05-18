ПозITивное лето: каникулы весело и с пользой

IT-школа Анны и Александра Синкевичей Comp-As приглашает школьников на летние интенсивы по программированию и компьютерной грамотности.
Программы и форматы занятий:
- Самые популярные годовые дисциплины за неполный месяц. Это будет 18 рабочих дней по 4 академических часа (=45 мин), в общей сложности — 72 учебных часа.
При прохождении в учебном году этот курс стоит 540 б.р., а во время летнего IT-интенсива – 360 б.р. Экономия составит 180 рублей.
В этой опции доступны такие курсы как:
- Компьютерная графика
- WEB-дизайн
- Программирование на языке С.
Новинки летних IT-интенсивов в Comp-As в 2020 году – недельные курсы общей сложностью 20 и 40 учебных часов:
- Пользователь ПК. Коротко о главном (1 неделя)
- Программирование игр. Скретч (2 недели)
- Школьный курс Паскаль. Коротко о главном (2 недели)
- Видеомонтаж (1 неделя)
Первый поток IT-лета Comp-As стартует 1 июня и завершится 1 июля, второй – 6 и 29 июля соответственно.
Стоимость курсов от 99 б.р.
Продолжительность курсов – от недели до трех.
Увлекательные занятия будут проходить в утреннее время с 9-30 до 12-30 или во второй половине дня с 14-30 до 17-30, в онлайн-формате и в аудиториях.
Подробное описание занятий в Летней IT-школе, расписание и контакты для консультации и записи размещены на сайте comp-as.by.
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