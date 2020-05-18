Redmi 10X будут представлены 26 мая

Бренд Redmi, сформированный китайской компанией Xiaomi, сообщает о том, что 26 мая состоится презентация смартфонов Redmi 10X.

В серию войдут модели Redmi 10X и Redmi 10X Pro — это будут первые аппараты на новейшей платформе MediaTek Dimensity 820. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графический ускоритель ARM Mali G57 и сотовый модем 5G NR.

Если верить информации в СМИ, аппараты будут оснащены 6,57-дюймовым дисплеем Full HD+ OLED с разрешением 2400 × 1080 точек. Объём оперативной памяти составит 4, 6 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64, 128 или 256 Гбайт.

Модель Redmi 10X получит тройную камеру, версия Redmi 10X Pro — четверную. При этом в обоих случаях основной датчик будет насчитывать 48 млн пикселей.

Прочее предполагаемое оснащение таково: FM-тюнер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, экранный дактилоскопический сканер, инфракрасный порт. Операционная система — Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11.