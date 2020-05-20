Honor представила смартфон X10 с поддержкой 5G

Официально представлен смартфон Honor X10 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения: продажи аппарата начнутся 26 мая, а цена составит от 270 долларов США. Таким образом, новинка станет одним из самых недорогих 5G-устройств бренда Honor.

Модель наделена 6,63-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. У экрана нет ни выреза, ни отверстия: фронтальная камера на основе 16-мегапиксельного сенсора выполнена в виде выдвижного модуля-перископа. В состав многомодульной тыльной камеры вошли 40-мегапиксельный датчик Sony IMX600y, блок с 8-мегапиксельным датчиком и ультраширокоугольной оптикой, а также 2-мегапиксельный сенсор глубины.

Задействован в Honor X10 фирменный процессор Kirin 820 5G. Чип содержит четыре ядра Cortex-A76 с частотой до 2,36 ГГц, четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,84 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MP6 и модем 5G.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки. Применена операционная система Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1. Упомянуты боковой сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 163,7 × 76,5 × 8,8 мм, вес — 203 г.

Покупатели смогут выбирать между тремя вариантами Honor X10 5G: