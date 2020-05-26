В Google Play обнаружено приложение, которое похищает деньги

Компания ESET обнаружила банковский троян, распространяемый в официальном магазине Google Play. Он размещался в разделе «Образование» под названием DEFENSOR ID.

Согласно описанию приложения, его задача — повысить безопасность пользователя при помощи использования сквозного шифрования. В действительности оно запрашивает несколько критически значимых разрешений, среди которых — изменение системных настроек.

DEFENSOR ID получает возможность читать текст, отображаемый в любом приложении и отправить его злоумышленникам, например, СМС, данные для входа в учетные записи, коды двухфакторной аутентификации. Таким образом вредонос способен получить доступ к аккаунтам онлайн-банков, социальных сетей и e-mail жертвы.

Вместе с DEFENSOR ID обнаружено еще одно вредоносное приложение под названием Defensor Digital. Они пользовались одним и тем же C&C-сервером. В настоящее время программы уже удалены из Google Play.