Названы самые популярные смартфоны в мире

Аналитическая компания Omdia опубликовала отчет о мировых поставках смартфонов по итогам первого квартала 2020 года.

В топе по поставкам оказались смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi, но главным лидером стал iPhone 11 — на рынок его выпустили тиражом в 19,5 миллионов штук. Это почти в три раза больше поставок Galaxy A51, который находится на втором месте с результатом 6,8 миллионов штук.

Топ-10 выглядит так:

iPhone 11 — 19,5 миллионов Samsung Galaxy A51 — 6,8 миллионов Xiaomi Redmi Note 8 — 6,6 миллионов Xiaomi Redmi Note 8 Pro — 6,1 миллионов iPhone XR — 4,7 миллиона iPhone 11 Pro Max — 4,2 миллиона Samsung Galaxy A10s — 3,9 миллиона iPhone 11 Pro — 3,8 миллиона Samsung Galaxy S20+ 5G — 3,5 миллиона Samsung Galaxy A30s — 3,4 миллиона

При этом в топ вошел только один флагман Samsung Galaxy S20+, а все остальные модели — бюджетники. Год назад у компании в рейтинг попали сразу два флагмана Galaxy S10 и S10+. Зато линейку Redmi Note 8 от Xiaomi можно считать удачной — из нее в Топ-5 сразу два смартфона, год назад хорошие продажи были только у ультрабюджетного Redmi 6A.