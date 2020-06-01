Новый смартфон Honor сможет измерять температуру тела

Анонс смартфонов серии Honor Play 4 Pro от китайского техногиганта Huawei ожидается в эту среду, 3 июня. Из ранних утечек мы узнали, что устройство получит датчик LiDAR. Теперь стало известно об одной из функций этого сенсора в данном устройстве.

Менеджер проекта разработки серии смартфонов Honor Play поделился видео, на котором демонстрируется работа LiDAR. Оказывается, в числе прочего данный сенсор будет использоваться для измерения температуры тела. Функция может оказаться весьма полезной в эти непростые для всего мира времена. Одним из симптомов нового коронавируса является повышенная температура. Наличие цифрового термометра в смартфоне позволит измерять температуру людей в любом месте.

Также смартфон Honor Play 4 Pro с модельным номером OXP-AN00 появился в базе данных синтетического теста Geekbench. Выяснилось, что устройство работает на базе процессора HiSilicon Kirin, однако модель процессора не указывается (согласно утечкам, это Kirin 990). В помощь чипу выделены 8 Гбайт оперативной памяти. Новинка, как указывает скриншот, находится под управлением операционной системы Android 10. Вполне ожидаемо, что поверх неё будет использоваться фирменная оболочка EMUI 10 без поддержки Google-сервисов.

Смартфон оборудован 6,57-дюймовым дисплеем. Ранние утечки сообщали, что разрешение экрана этой модели составляет 2400 × 1080 точек. Фронтальная камера новинки представлена датчиками на 32 Мп и 8 Мп. Основная камера также состоит из двух модулей: 40 Мп и 8 Мп. Ёмкость батареи устройства — 4100 мА·ч, имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Размеры новинки — 162,7 × 75,8 × 8,9 мм. Смартфону приписывают сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку разблокировки, а также порт USB Type-C.

Также в базе данных организации Bluetooth SIG засветилось устройство с модельным номером DVC-AN00. Ресурс GSMArena считает, что речь идёт об обычной версии Honor Play 4. Технических характеристик не сообщается, отмечается лишь поддержка Bluetooth 5.1, позволяющая устройству передавать данные беспроводным способом быстрее и с меньшей нагрузкой на батарею.

Ранние публикации приписывали смартфону Honor Play 4 6,81-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 16-Мп фронтальную камеру, а также 64-Мп, 8-Мп, 2-Мп и ещё один 2-Мп модули основной камеры. Размеры устройства составляют 170 × 78,5 × 8,9 мм.