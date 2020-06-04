C 6 по 10 июля будет осуществляться прием документов для регистрации в ПВТ

В связи с планируемым на середину августа 2020 года заседанием Наблюдательного совета Парка высоких технологий отделом регистрации будет проводиться с 6 по 10 июля 2020 г. прием заявлений о регистрации в качестве резидента ПВТ.

Процедура подачи документов будет осуществляться в указанные даты дистанционно путем направления отсканированных надлежаще оформленных документов, а также копий документов на адрес электронной почты registration@park.by. Перечень необходимых документов и требования к их оформлению указаны в методических рекомендациях.

Дальнейшее взаимодействие с заявителем осуществляется посредством электронной почты отделом регистрации.