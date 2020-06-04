Android 11 затруднит установку приложений из неизвестных источников

Новая версия Android делает процесс установки приложений из неизвестных источников максимально затруднительным. В предварительной сборке Developer Preview 4 для разработчиков работа установщика приложений была существенно изменена. Изменения связаны с новой обязательной системой Scoped Storage, которая меняет принцип взаимодействия приложений с файловой системой.

В версиях Android 10 и старше процесс установки является достаточно простым — если пользователь хочет установить APK из браузера или другого приложения, такого как установщик APKMirror, ему будет предложено предоставить разрешение на установку. Разрешив установку и нажав кнопку «Назад», пользователь возвращается к диалоговому окну, спрашивающему об установке ранее выбранного APK. В Android 11 диалоговое окно с запросом разрешения появляется вновь после того, как пользователь разрешил установку приложения из неизвестного источника. После повторного разрешения система возвращает пользователя к приложению, выполнив его перезагрузку. Таким образом Android предотвращает доступ к информации сторонним приложениям в случае отмены разрешения на установку.

Тестировщики Android 11 сообщили Google о некорректной работе новой функции, однако компания пояснила, что в новой версии ОС «процесс установки работает так, как было задумано». Как отметила компания, способ установки изменился, и программы теперь не смогут выполнять запись в некоторые каталоги при запуске без разрешения. После предоставления необходимого разрешение приложению его необходимо «обновить» для возможности записывать данные в определенные каталоги. Поскольку файловая система в Android 11 была изменена, предоставление прав «на лету» становится невозможным.