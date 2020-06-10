В МТС снизились цены на Xiaomi Redmi Note 8T

В МТС стал дешевле популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 8T. Снижение цен коснулось как версии с 4/64 ГБ, так и с 4/128 ГБ памяти.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2340х1080 пикселей, мощной квадрокамерой с основным сенсором на 48 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Для его экрана характерны высокая детализация изображения и широкие углы обзора. Квадрокамера умеет записывать видео в 4K и прекрасно снимает даже в условиях плохого освещения. Дополнительные камеры позволяют делать панорамные фото, вести макросъемку и создавать эффект размытия фона.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 8T с 4/64 ГБ памяти снизилась до 499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 45,36 рубля, а на два года – до 25,60 рубля.

Версия с 4/128 ГБ подешевела до 559 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж снизился до 50,81 рубля, а на два года – до 28,21 рубля.