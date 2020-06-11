Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 9 и браслет Mi Band 5

Redmi 9 стал первым смартфоном из линейки ультрабюдежтных моделей — помимо него должны еще представить Redmi 9C и Redmi 9A, но они будут позже.
Смартфон получил пластиковый корпус с большим экраном 6,53 дюйма и Full HD+ разрешением. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней крышке.
У него стоит набор из четырех камер — 13 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 5 Мп для макро и дополнительный датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера спрятана в каплевидном вырезе, разрешение 8 Мп.
Работает Redmi 9 на процессоре Helio G80, есть варианты с 3 или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 или 64 ГБ постоянной. Есть слот для microSD-карты. Отдельное внимание уделили аккумулятору — емкость 5020 мАч и быстрая зарядка до 18 Вт. Правда, в комплекте идет блок питания мощностью только 10 Вт.
Redmi 9 анонсировали пока только в Испании, по предзаказу его можно купить за 139 евро.
Характеристики Xiaomi Redmi 9:
- Дисплей: 6,53 дюйма, IPS, 2400×1080 пикселей (Full HD+), 400 нит
- Процессор: MediaTek Helio G80
- Память: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной (есть слот microSD)
- Камера: 13+8+5+2 Мп основная и 5 Мп фронтальная
- Аккумулятор: 5000 мАч
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