В МТС снизились цены на ряд смартфонов Samsung

В сети салонов и интернет-магазине МТС стали доступнее смартфоны линейки Samsung Galaxy Note 10 и Samsung Galaxy S10. Максимальная выгода может составить 630 рублей.

Стоимость Samsung Galaxy Note 10 снизилась на 100 рублей, и теперь его можно приобрести за 2799 рублей. Модель Samsung Galaxy Note 10+ подешевела до 3149 рублей, что на 250 рублей меньше ее предыдущей цены.

Прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S10/10+ стали доступнее на 280 и 260 рублей соответственно. Базовую модель Samsung Galaxy S10, оснащенную 6,1-дюймовым экраном, можно купить за 2099 рублей. Стоимость ее улучшенной версии Samsung Galaxy S10+, получившей 6,4-дюймовый дисплей, снизилась до 2439 рублей.

Все вышеперечисленные аппараты также можно приобрести с дополнительной скидкой 20%, если забрать их по акции «Самым любимым». С ее помощью на покупке модели Samsung Galaxy Note 10+ получится сэкономить еще 630 рублей, на покупке Note 10 – 560 рублей, S10+ – 490 рублей, а S10 – 420 рублей.

Чтобы получить скидку по акции «Самым любимым», нужно сообщить консультанту в интернет-магазине МТС или офисе продаж промокод «Супер» и одновременно с покупкой смартфона заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, предусмотренных ею.