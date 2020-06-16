HTC представила смартфон U20 5G

HTC представила новый флагман U20 5G. Аппарат оснащён однокристальной системой — чипом Snapdragon 765G.

Аппарат поддерживает двойной режим работы в сетях 5G. Существует только версия с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем. Телефон оснащён 6,8-дюймовым экраном FHD+ (2400 × 1080) с перфорацией под лицевую 32-Мп камеру с диафрагмой f/2. Под крышкой расположился аккумулятор на 4850 мА·ч с поддержкой скоростной зарядки Qiuck Charge 4.0.

Квадрокамера на тыльной панели представлена 48-мегапиксельным основным модулем f/1,8, 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а также 2-Мп макрообъективом и 2-Мп датчиком для создания эффекта малой глубины резкости. Камера поддерживает съёмку в портретном режиме, запись видео 4K и многие другие привычные сегодня функции. Кстати, традиционный модуль распознавания отпечатков пальцев тоже находится сзади, что в современных флагманах уже давно не принято.

HTC U20 5G характеризуется размерами 171,2 × 78,1 × 9,4 мм и весом 215,5 граммов. Устройство работает под управлением операционной системы Android 10 и продаётся в двух вариантах цветового исполнения: тёмно-зелёном и белом. Пока смартфон поступил в продажу только на Тайване за 18 990 тайваньских долларов (около $640). Если аппарат хорошо себя покажет на родном рынке, он появится и в других странах.