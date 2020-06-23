Microsoft закроет сервис трансляций Mixer 22 июля и вместо этого сосредоточится на сотрудничестве с Facebook Gaming.

По словам Фила Спенсера, главы игрового подразделения Microsoft, компания поздно начала развивать Mixer, а пользователи часто сравнивали показатели ежемесячных активных зрителей с крупными сервисами, что сказывалось совсем не в пользу «новенького». Переход к Facebook Gaming же даст аудитории некую выгоду благодаря тому, что Facebook незаметно взаимодействует с геймерами через социальную сеть.

Microsoft теперь делает ставку на связку Facebook Gaming и облачного сервиса Project xCloud. Поклонники смогут наблюдать за своими любимыми стримерами и, если им понравится то, во что они играют, служба позволит им и самим опробовать проект. Ранее такая функция должна была стать одной из особенностей Mixer. Как сказал Спенсер, ждать эту технологию на Facebook Gaming придётся не слишком долго.