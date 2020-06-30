Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi 9C и Redmi 9A

Компания Xiaomi анонсировала смартфоны начального уровня Redmi 9C и Redmi 9A, функционирующие под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11 (с последующим обновлением до MIUI 12).

Обе новинки оборудованы 6,53-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Применена панель Dot Drop с небольшим вырезом для фронтальной 5-мегапиксельной камеры.

Модель Redmi 9C несёт на борту процессор MediaTek Helio G35: он объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Устройство оснащено тройной основной камерой, в конфигурацию которой входят сенсоры с 13, 5 и 2 млн пикселей.

Аппарат Redmi 9A, в свою очередь, располагает чипом MediaTek Helio G25: это решение содержит восемь ядер Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц и ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Сзади располагается одинарная 13-мегапиксельная камера.

Смартфоны оснащены 2 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x RAM, флеш-накопителем eMMC 5.1 вместимостью 32 Гбайт, слотом для карты microSD, FM-тюнером, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Версия Redmi 9C также снабжена дактилоскопическим сканером и инфракрасным портом.

Питание смартфоны получают от мощного аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч. Цена Redmi 9C составляет 100 долларов США, Redmi 9A — приблизительно 80 долларов.