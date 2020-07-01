Motorola готовит свой первый смартфон с поддержкой 5G

Компания Motorola собирается пополнить серию своих среднебюджетных смартфонов Moto G первой моделью с поддержкой беспроводных сетей 5G.

Автор многочисленных утечек Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, поделился рендером будущего устройства. На изображении можно отметить наличие у смартфона четырёхмодульной камеры, где основная работа возложена на 48-Мп сенсор. На фронтальной стороне имеются два отверстия под фронтальную камеру. Ещё одной выделяющейся особенностью новинки является дактилоскопический датчик. Он, если верить изображению, располагается у Moto G 5G на левой стороне, а не под экраном или под логотипом сзади.

Ожидается, что устройство будет весьма доступным, учитывая то, к какой серии устройств оно будет относиться. Например, представленный в прошлом году смартфон Moto G8 Plus оценивается компанией примерно в 250 долларов США. По мнению ресурса AndroidAuthority, от новинки Moto G 5G можно ожидать примерно такой же стоимости.