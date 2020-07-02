Honor представила смартфон X10 Max 5G

Бренд Honor официально представил сегодня cмартфон X10 Max 5G. Аппарат оснащён 7,09-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2280 × 1080 точек. В верхней части этой панели имеется небольшой каплевидный вырез — в нём располагается 8-мегапиксельная селфи-камера. Для экрана заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Тыльная камера имеет двухкомпонентную конфигурацию: это основной 48-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный макромодуль. Задействован процессор MediaTek Dimensity 800. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц и 5G-модем с поддержкой архитектур NSA/SA. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки.

Говорится о наличии адаптера беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и контроллера NFC. Новинка заключена в корпус с габаритами 174,37 × 84,91 × 8,3 мм, вес составляет 227 г. Применена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.1.

Модель Honor X10 Max 5G доступна в следующих версиях: