В МТС снижены цены на ряд смартфонов Samsung

В салонах связи и интернет-магазине МТС ряд смартфонов Samsung c 3 по 8 июля можно приобрести по сниженным ценам. Скидка действует как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Снижение цен коснулось следующих моделей: Samsung Galaxy A21s, A31, A51, а также Samsung Galaxy Note 10 Lite и S10 Lite. Максимальную выгоду 170 рублей можно получить при покупке младшей версии прошлогоднего флагмана - Samsung Note 10 Lite. Смартфон будет стоить 1329 рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год при этом составит 120,81 рубля, а на два года – 57,78 рубля.

Модели смартфонов и цены на них с учетом скидки представлены по ссылке.