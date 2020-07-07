Xiaomi представила смартфон Poco M2 Pro

Состоялась официальная презентация смартфона среднего уровня Xiaomi Poco M2 Pro, продажи которого начнутся 14 июля. Аппарат будет предлагаться в трёх вариантах цветового исполнения — сером, синем и зелёном.

«Сердцем» новинки стал процессор Snapdragon 720G разработки Qualcomm. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618.

В тыльной части корпуса разместилась четверная камера в виде блока квадратной формы с закруглёнными углами. Она объединяет 48-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой, 5-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик для получения информации о глубине сцены. Спереди установлена 16-мегапиксельная селфи-камера — она размещена в небольшом экранном отверстии.

Дисплей с диагональю 6,67 дюйма обладает разрешением 2400 × 1080 точек и соотношением сторон 20:9. Имеется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Прочее оснащение Poco M2 Pro таково: боковой дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac 2 × 2 MIMO и Bluetooth 5, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнедо для наушников. Габариты составляют 165,7 × 76,6 × 8,8 мм, вес — 209 г.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Применена операционная система Android 10 с надстройкой MIUI 11. Стоить смартфон будет от $185.