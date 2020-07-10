В ПВТ приняли еще 71 компанию

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 71 компании в качестве резидента ПВТ.

На этот раз Парк пополнился резидентами с компетенциями в сферах медицины, логистики, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, игровой индустрии, а также разработки ПО для агропромышленного комплекса.

Таким образом, сегодня Парк высоких технологий объединяет 886 компаний, в которых работает около 63 тысяч человек.