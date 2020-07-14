МТС предлагает скидку на ряд смартфонов Xiaomi

В салоне связи и интернет-магазине МТС можно получить персонализированную скидку на ряд смартфонов и гаджетов Xiaomi просто за пользование мобильной связью. Скидка может составлять 6%, 12% или 18% и зависит от времени нахождения номера в сети МТС.

Акции «Спасибо, что вы с нами» и «Спасибо, что вы с нами (гаджеты)», приуроченные к 18-летию МТС, позволяют приобрести единовременным платежом или в рассрочку со скидкой 1 смартфон и 1 гаджет на 1 абонентский номер.

Для номеров со сроком действия до 6 лет скидка составит 6%, для номеров от 6 до 12 лет – 12%, для номеров старше 12 лет – 18%. Цены на смартфоны и гаджеты Xiaomi, участвующие в акции, представлены по ссылке.