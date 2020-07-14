Обновление сломало смартфоны Xiaomi

Xiaomi выпустила обновление для смартфонов Mi A3, которое повлекло за собой сбой в работе устройства. Владельцы девайса могли остаться без связи из-за отказа функции Dual SIM.

Ошибку принес патч безопасности V11.0.3.0.QFQMXTC. Владельцы глобальной версии устройства должны были получить обновление с кодификатором QFQMIXM. XTC же предназначалось только для мексиканских пользователей Xiaomi, поскольку это код местного оператора Telcel.

Xiaomi Mi A3 участвует в программе Android One и работает с «чистой» версией операционной системы Google без оболочки MIUI 12. Однако производитель все равно поддерживает устройство обновлениями, которые сегментированы по некоторым регионам через операторов связи. Из-за этого возникла путаница и владельцам смартфонов Xiaomi из России или Австралии пришло мексиканское обновление.

Прошивка Telcel отключила второй слот для SIM-карты всем пользователям из других регионов. Также на пострадавших смартфонах появились некоторые приложения оператора.

На официальном форуме Xiaomi появилось специальное предупреждение с призывом не устанавливать патч V11.0.3.0.QFQMXTC. После его установки у пользователя не будет возможности откатиться назад, но всем владельцам Mi A3 пообещали найти решение этой проблемы.