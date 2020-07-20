В МТС стартовали продажи Xiaomi Redmi 9

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 с 4/64 ГБ памяти.

Смартфон получил большой 6,53-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и поддержкой разрешения 2340×1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Для дисплея характерен низкий уровень излучения синего света, а от царапин его защищает покрытие Corning Gorilla Glass.

Фотосистема новинки может похвастаться основной камерой с четырьмя объективами. Она состоит из широкоугольного сенсора на 13 Мп, ультраширокоугольника на 8 Мп, макрообъектива на 5 Мп и датчика измерения глубины сцены на 2 Мп. Селфи-камера способна снимать с разрешением 8 Мп.

Смартфон Xiaomi Redmi 9 4/64 ГБ можно приобрести за 429 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 43,54 рубля, а на два года – 20,82 рубля.